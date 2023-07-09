Більшість жителів Фінляндії вважають, що вступ країни до НАТО підвищив їхнє почуття безпеки

Про це свідчать результати опитування, проведеного фінською телерадіокомпанією Yle.

"Майже 16% респондентів стверджують, що їхнє почуття безпеки значно зросло після приєднання до Північноатлантичного альянсу. Ще 39% опитаних відповіли "деякою мірою", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначається, лише 3% опитаних заявили, що їхнє почуття безпеки ослабло.

За словами Іро Сярккя з Інституту зовнішньої політики, результати опитування Yle показують, що фіни цілком задоволені рішенням щодо вступу НАТО.

"Це чіткий сигнал про те, що люди вважають членство в НАТО гарним вибором для Фінляндії", – наголосила Сярккя.