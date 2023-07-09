Більшість жителів Фінляндії вважають, що вступ країни до НАТО підвищив їхнє почуття безпеки
Більша частина жителів Фінляндії вважає, що приєднання країни до НАТО сприяло підвищенню їхнього почуття безпеки
Про це свідчать результати опитування, проведеного фінською телерадіокомпанією Yle.
"Майже 16% респондентів стверджують, що їхнє почуття безпеки значно зросло після приєднання до Північноатлантичного альянсу. Ще 39% опитаних відповіли "деякою мірою", - йдеться в повідомленні.
Також, як зазначається, лише 3% опитаних заявили, що їхнє почуття безпеки ослабло.
За словами Іро Сярккя з Інституту зовнішньої політики, результати опитування Yle показують, що фіни цілком задоволені рішенням щодо вступу НАТО.
"Це чіткий сигнал про те, що люди вважають членство в НАТО гарним вибором для Фінляндії", – наголосила Сярккя.
- У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.
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