Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Фонд Порошенка став найбільшим приватним інвестором для ЗСУ: дослідження

Фонд Порошенка став найбільшим приватним інвестором для ЗСУ: дослідження

22 листопада, 2022 вiвторок
19:04
Суспільство

Найбільшим приватним інвестором Збройних сил України став Фонд Петра Порошенка. Там на засадах благодійсності системно та цілеспрямовано закуповують техніку, зброю і амуніцію для армії

Фонд Порошенка сформовано з приватних коштів родини п'ятого президента. Від 24 лютого до 15 листопада Фонд спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн, згідно зі своєю звітністю, повідомляє Obozrevatel, передає Gazeta.ua.

"Окрім того, Фонд Порошенка отримав експортні ліцензії на постачання бронетехніки країн-членів НАТО та започаткував спеціальні програми, які окрім закупівель ексклюзивної воєнної техніки, включають навчання та тренінги", - йдеться у матеріалі видання.

Серед інших великих благодійників видання відзначило структури Ріната Ахметов, Дмитра Фірташа, Юрія Косюка та Сергія Тігіпка. Також Фонди Пінчука і подружжя Герег.

Водночас у виданні, проаналізувавши усі дані, зазначають: найбільшим інвестором армії є український народ.

"Інструментами фінансування Збройних Сил громадянами України є як бюджетні, так і позабюджетнті кошти. Так, ЗСУ фінансуються:

  • через Державний бюджет, який формується з податків українських громадян та бізнесу. Станом на кінець жовтня оборонний бюджет країни перевищив 1,6 трлн грн. В Україні кожна друга гривня у 2022 році спрямовується на оборону. У проєкті Державного бюджету на 2023 рік на національну безпеку і оборону заплановано 1,14 трлн грн;
  • через велику кількість волонтерських організацій: від найбільших ("Повернись живим", "Благодійний фонд Сергія Притули", Razom for Ukraine, UNITED24, KSE Foundation, Армія SOS, КОЛО, Український католицький університет (УКУ), "Корпорація монстрів" та інші) – до зборів коштів на потреби окремих підрозділів та бійців.

Станом на 1 листопада через волонтерські платформи зібрали понад 20 млрд грн. За ці кошти фонди здійснювали закупівлю тактичного одягу, бронежилетів, дронів, електроніки, оптики, обладнання для тактичної медицини, зв'язку, генераторів та зарядних пристроїв, авто та спеціалізованої воєнної техніки", - вказано у матеріалі.

Ще одним джерелом допомоги ЗСУ є міжнародна підтримка. Лідерами серед країн, які надають Україні озброєння, є США, Польща, Велика Британія, Німеччина та Канада. Рекордсменом є США, які надали Україні на потреби безпеки понад $16 млрд.

Також видання відзначає велику допомогу з боку Естонії, Латвії, Люксембургу.

Новини
Петро Порошенко
ЗСУ
Європейська солідарність
Читайте також:
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
21 листопада, 2022 понедiлок
Єноти з Банкової вирішили, що можна вже не соромитися
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
20 листопада, 2022 неділя
Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР
21 листопада, 2022 понедiлок
Британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони РФ на фронті
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 39.97
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 листопада
19:09
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив про можливість наземної операції в Сирії проти курдів
18:55
Олаф Шольц
Видимі та зростаючі невдачі Росії штовхають її до ескалації війни в Україні, - Шольц
18:52
Випустив арештантів, співпрацював із окупантами: у Херсоні затримали експосадовця виправної колонії
18:42
На глушники та інші необхідні атрибути для українських бійців залишилось зібрати трішки більше 50 тис. грн.
18:38
ЗНО
У Міносвіти заявили, що ЗНО-2023 провести неможливо, й оголосили про альтернативний варіант вступу до ВНЗ
18:35
ПВК Вагнера
Усі фракції Європарламенту закликали визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією
18:18
на фото долари
США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на зарплати медикам і вчителям
18:08
Болгарія прийняла пропозицію російського Лукойлу про експорт нафти в обхід ембарго ЄС
18:05
OPINION
Зоя Казанжи
Поки "хлопці та дівчата" воюють там – ми маємо воювати тут
17:58
Нікопольщина, руйнування від обстрілів
У Нікопольському районі через російські обстріли загинув 31 цивільний, близько 130 постраждали
17:56
газ
Єврокомісія визначила верхній ліміт цін на газ для ЄС, - Bloomberg
17:52
ожеледиця сніг дорога
ДСНС попередила про туман і ожеледицю на дорогах 23 листопада
17:51
Ексклюзив
Києво-Печерська Лавра
Держава повинна розірвати договори на перебування московського патріархату у Києво-Печерській, Святогірській та Почаївській лаврах, - релігієзнавець Ковальов
17:50
"Дуже насторожує": прем'єрку Естонії Каллас занепокоїла реклама Угорщини про "шкідливість" санкцій проти РФ
17:46
Анджей Дуда
Дуда після падіння ракети в Польщі говорив з особою, що вдавала Макрона. У РФ заявили про причетність до пранку
17:35
відключення електроенергії
В Укренерго сказали, якими будуть графіки відключень за відсутності ударів РФ
17:32
Нафтогаз подпав у арбітраж на Газпром
Газпром погрожує скоротити транзит газу до Європи через ГТС України
17:25
Херсон
Окупанти влучили в 12 місць у Херсоні: троє людей загинули
17:22
Євробачення
Організатори Євробачення оголосили про зміну правил голосування
17:11
Орбан прокоментував мапу Угорщини з територією України на його шарфі
17:03
відключення електроенергії
В Укренерго назвали основну перешкоду для ремонту енергетичної інфраструктури Херсонщини
17:03
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: Результати матчів та розклад трансляцій 22 листопада
16:58
Крістіан Еріксен (ліворуч)
Данія не змогла переграти Туніс на чемпіонаті світу
16:53
Австрія надасть Україні генератори для цифрової інфраструктури
16:49
Ексклюзив
грузія
Безвізовий режим з РФ є загрозою для територіальної цілісності Грузії, - грузинський експерт Маісая
16:45
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:42
S7
У Росії готуються до можливого припинення пасажирських авіаперевезень
16:42
Мелітополь
Окупанти викрали понад 700 мелітопольців, більше сотні досі в полоні, - мер
16:39
Одеський будинок дитини "Сонечко" евакуювали до Анкари
16:26
Ексклюзив
росія іран
Режими Ірану та Росії зайшли у глухі кути, тому вони об'єднуються проти цивілізованого світу, - іранський оглядач Міан
16:14
Швеція - НАТО
У Швеції затримали двох людей за підозрою у шпигунстві
16:13
Ексклюзив
Білогорівка
Білогорівка - єдине місце на Луганщині, де ЗСУ в обороні, - голова Сєверодонецької ВА
16:09
OPINION
Сергій Фурса
Путін грає на наших слабкостях
15:55
Ліонель Мессі
Мессі прокоментував сенсаційну поразку Аргентини від Саудівської Аравії
15:27
Юрій Шухевич
Помер Герой України Юрій Шухевич – політв'язень, син командувача УПА
15:25
Іранські дрони, БПЛА
Більшість деталей іранських дронів виготовляють США та країни Європи, - The Wall Street Journal
15:25
Ілон Маск
Зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати: Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0
14:58
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Окупанти обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині, є постраждалі
14:57
Григорій Сковорода
НБУ увів в обіг пам'ятну монету на честь українського філософа Григорія Сковороди
14:48
МВФ
У МВФ спрогнозували для України важку зиму і подальшу стабілізацію економіки в 2023 році
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV