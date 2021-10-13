Форман заявив, що Ф'юрі та Вайлдер перевершили його легендарний бій з Алі у "джунглях"
Американський боксер Джордж Форман назвав поєдинок британця Тайсона Ф'юрі проти американця Деонтея Вайлдера найкращим боєм у надважкій вазі в історії
Про це колишній абсолютний чемпіон світу написав у twitter.
За його словами, настав час забути про Джорджа Формана, Джо Фрейзера та Майка Тайсона, оскільки у хевівейті з'явилися нові герої.
"Форман, Фрейзер і навіть Тайсон: забудьте про всіх нас. Це новий день, і все це пов'язано з Ф'юрі та Вайлдером. Вони влаштували найкращий у надважкій вазі титульний поєдинок за всю історію", - написав Джордж Форман, який у 1974 році взяв участь у легендарному поєдинку проти Мохаммеда Алі у Кіншасі (ДР Конго). Він поступився нокаутом у восьмому раунді, а сам бій було визнано одним із найкращих боксерських поєдинків у історії.
- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.
- 13 жовтня стало відомо, що на Вайлдера після поразки від Ф'юрі чекає операція.
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