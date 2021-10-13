Форман заявив, що Ф'юрі та Вайлдер перевершили його легендарний бій з Алі у "джунглях"

Про це колишній абсолютний чемпіон світу написав у twitter.

За його словами, настав час забути про Джорджа Формана, Джо Фрейзера та Майка Тайсона, оскільки у хевівейті з'явилися нові герої.

"Форман, Фрейзер і навіть Тайсон: забудьте про всіх нас. Це новий день, і все це пов'язано з Ф'юрі та Вайлдером. Вони влаштували найкращий у надважкій вазі титульний поєдинок за всю історію", - написав Джордж Форман, який у 1974 році взяв участь у легендарному поєдинку проти Мохаммеда Алі у Кіншасі (ДР Конго). Він поступився нокаутом у восьмому раунді, а сам бій було визнано одним із найкращих боксерських поєдинків у історії.

Foreman, Frazier even Tyson: forget about us all; It’s a new day and it’s all about Tyson Fury and Wilder. They put on the best ( Heavyweight) title Fite ever. https://t.co/luPAH1wYtT — George Foreman (@GeorgeForeman) October 12, 2021

Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.

13 жовтня стало відомо, що на Вайлдера після поразки від Ф'юрі чекає операція.

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