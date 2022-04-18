Форвард збірної України Довбик приєднався до "Динамо"

Про це "Динамо" повідомило у twitter.

Довбик приєднався до киян у Румунії, де вони готуються до товариських ігор. Очікується, що нападник підтримуватиме з динамівцями форму до від’їзду до збірної України.

"Динамо" зіграє найближчий товариський матч 20 квітня проти румунського "Клужа", 26 квітня зустрінеться з німецькою "Борусією" з Дортмунда, а 28 квітня - із хорватським "Динамо" із Загреба.

На травень у киян заплановані товариські зустрічі проти австрійської "Аустрії", швейцарського "Базеля", французького "Ренна", болгарського "Левські" та німецького "Айнтрахту".

Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до розташування національної команди до 23 травня.

1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.



10 квітня стало відомо, що "Дніпро-1" дозволив Артему Довбику зіграти за "Динамо" у благодійних матчах.

17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.

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