Форвард збірної України Довбик приєднався до "Динамо"
Футболіст збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик прибув у розташування київського "Динамо" для участі у благодійних матчах
Про це "Динамо" повідомило у twitter.
Довбик приєднався до киян у Румунії, де вони готуються до товариських ігор. Очікується, що нападник підтримуватиме з динамівцями форму до від’їзду до збірної України.
"Динамо" зіграє найближчий товариський матч 20 квітня проти румунського "Клужа", 26 квітня зустрінеться з німецькою "Борусією" з Дортмунда, а 28 квітня - із хорватським "Динамо" із Загреба.
На травень у киян заплановані товариські зустрічі проти австрійської "Аустрії", швейцарського "Базеля", французького "Ренна", болгарського "Левські" та німецького "Айнтрахту".
Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до розташування національної команди до 23 травня.
1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 10 квітня стало відомо, що "Дніпро-1" дозволив Артему Довбику зіграти за "Динамо" у благодійних матчах.
- 17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу
- 18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.
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