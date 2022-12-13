Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю м. Краматорська за колабораціонізм", - пише пресслужба.

Індустріальний районний суд Дніпра призначив засудженому покарання - 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор довів у суді, що у травні цього року чоловік через месенджер відправляв представнику Росії інформацію про розміщення Збройних Сил України, Національної поліції та інших військових формувань на території Краматорська.

Зловмисник фотографував для противника будівлі та стратегічні об'єкти, крім того, відправляв геодані та зазначав у листуванні які, на його думку, споруди треба руйнувати.

"Під час чергової передачі фотоматеріалів для окупантів його викрили та затримали", - розповіли в прокуратурі.

У ніч на 13 грудня окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджень зазнали десятки житлових будинків, адмінбудівлі та лінії електропередачі. Також цієї ночі під удар потрапив Куп'янськ на Харківщині: отримав поранення чоловік та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.

Удень 13 грудня місто Краматорськ Донецької області знову опинилося під ворожим ударом.

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