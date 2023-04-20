France24 запевнив, що вихід проросійського сюжету з окупованої території - це помилка, яка більше не повториться

Раніше Еспресо — багаторічний ексклюзивний партнер France24 в Україні — звернувся до керівництва каналу через вихід скандального сюжету, із проханням пояснити — як він потрапив в етер, і якою є позиція телеканалу з цього приводу? та призупинив трансляцію матеріалів французького мовника у своєму етері до з'ясування цього питання.

У відповіді на звернення колег з Еспресо Ванесса Бургграф, директорка France 24, назвала інцидент "прикрою помилкою". В листі пані Бургграф пояснюється, що в етер France 24 потрапив скорочений те перекладений англійською франкомовний сюжет національного громадського телебачення Франції - France Televisions. На жаль, — ідеться у листі, — в процесі скорочення та перекладу сюжету було втрачено контекст матеріалу, про що телеканал щиро шкодує.

Директорка запевнила колег з Еспресо, що докладе усіх можливих зусиль, щоб помилка більше не повторилася, і наголосила - France 24 від початку повномасштабної війни в Україні широко та об’єктивно висвітлює російське вторгнення в Україну.

“Ми підготували значну кількість матеріалів на цю тему, зі значною кількістю наших досвідчених репортерів на місцях подій, у репортажах з прямою мовою українських солдатів та чисельними свідченнями про страждання мирного населення, про воєнні злочини, скоєні російськими солдатами, депортацію дітей та жінок на лінії фронту”., – зазначила медійниця.

У редакції France24 наголосили, що телеканал щодня протистоїть російській пропаганді й розвінчує фейкові новини, а також створює унікальні продукти, які розкривають справжнє обличчя російської агресії — зокрема, денний марафон до річниці нападу на Україну 24 лютого 2023 року, який провело 17 журналістів чотирма мовами світу, або повнометражний документальний фільм про український опір в Херсоні.

Додамо, що аналогічні листи Ванесса Бургграф також написала президенту України та начальнику штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 13 квітня France 24 розмістив у своєму етері сюжет про військовий табір російських військ на окупованих територіях України. Відео під назвою "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" обурило громадську думку в Україні — адже в репортажі немає згадки про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України, а ряд висловлювань в сюжеті й матеріал в цілому виглядають, як елементи російської пропаганди.

Редакція Еспресо відновлює вихід продуктів французького мовника у своєму етері.