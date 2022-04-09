Франція готова накласти заборону на імпорт нафти з РФ, - CNN
Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер висловив готовність заборонити імпорт російської нафти після удару окупантів "Точкою-У" по вокзалу Краматорська
Про це пише CNN.
Бруно ле Мер назвав удар російською "Точкою-У" по вокзалу Краматорська "різаниною" й додав, що винних необхідно "встановити, притягнути до відповідальності та, можливо, засудити за ці злочини".
За його словами, Франція не хоче чекати, а заборона на іморт нафти стане переломним моментом. Однак міністр зауважив, що для запровадження жорсткіших санкцій щодо енергоносіїв РФ потрібна європейська єдність.
"Що стосується Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні заборони російської нафти", - зазначив Бруно ле Мер.
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