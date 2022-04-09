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Головна війна з Росією Франція готова накласти заборону на імпорт нафти з РФ, - CNN

Франція готова накласти заборону на імпорт нафти з РФ, - CNN

9 квітня, 2022 субота
06:22
війна з Росією Франція

Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер висловив готовність заборонити імпорт російської нафти після удару окупантів "Точкою-У" по вокзалу Краматорська

Про це пише CNN

Бруно ле Мер назвав удар російською "Точкою-У" по вокзалу Краматорська "різаниною" й додав, що винних необхідно "встановити, притягнути до відповідальності та, можливо, засудити за ці злочини".

За його словами, Франція не хоче чекати, а заборона на іморт нафти стане переломним моментом. Однак міністр зауважив, що для запровадження жорсткіших санкцій щодо енергоносіїв РФ потрібна європейська єдність.

"Що стосується Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні заборони російської нафти", - зазначив Бруно ле Мер.

  • 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська.
  • Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.
  • Президент США засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими військами й обіцяє підтримку Україні.
  • Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ракетним ударом по Краматорську РФ остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність.

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Новини
Франція
Краматорськ
міністр фінансів
імпорт нафти
заборона імпорту
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