Франція передала конструкції для відновлення трьох мостів на Чернігівщині

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Перший із трьох мостів вже зібраний та встановлений на балки. Проїзна частина готова до експлуатації – спеціальне покриття зносу було нанесене ще на заводі.

Зараз проводиться підготовка до влаштування перехідних монолітних плит. Коли вони будуть готові, розпочнуться роботи з влаштування підходів до мосту. А далі відповідно – рух транспорту.

Зазначимо, у лютому-березні 2022 року під час активних бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Після деокупації області дорожники відновили проїзд на 20 локаціях.

Удень 10 січня російські окупанти вкотре обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Інформації про постраждалих не надходило.

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