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Франція та Італія остаточно погодили деталі постачання в Україну ЗРК SAMP/T

4 лютого, 2023 субота
05:39
війна з Росією Французька система ППО "ASTER 30 SAMP/T"

Після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили остаточне рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T - Mamba

Про це стало відомо після телефонної розмови міністра збройних сил Франції та міністра оборони Італії, повідомляє BFM-TV.

"Під час цієї розмови міністр завершили технічні переговори, які ведуть Франція та Італія, щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T - MAMBA в Україну навесні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, що охоплюють значну частину української території.

  • 22 січня очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що його країна разом з Францією планують передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T.
  • Днями стало відомо, що Франція та Італія домовилися про спільне замовлення 700 зенітних ракет Aster-30 для комплексів SAMP/T, частину з них залишать у цих країнах, але більшість мають передати Україні.
  • За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні протягом двох місяців.
Франція
Італія
ППО
зброя для України
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