Франція та Італія остаточно погодили деталі постачання в Україну ЗРК SAMP/T
Після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили остаточне рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T - Mamba
Про це стало відомо після телефонної розмови міністра збройних сил Франції та міністра оборони Італії, повідомляє BFM-TV.
"Під час цієї розмови міністр завершили технічні переговори, які ведуть Франція та Італія, щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T - MAMBA в Україну навесні 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, що охоплюють значну частину української території.
- 22 січня очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що його країна разом з Францією планують передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T.
- Днями стало відомо, що Франція та Італія домовилися про спільне замовлення 700 зенітних ракет Aster-30 для комплексів SAMP/T, частину з них залишать у цих країнах, але більшість мають передати Україні.
- За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні протягом двох місяців.
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