Про це стало відомо після телефонної розмови міністра збройних сил Франції та міністра оборони Італії, повідомляє BFM-TV.

"Під час цієї розмови міністр завершили технічні переговори, які ведуть Франція та Італія, щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T - MAMBA в Україну навесні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, що охоплюють значну частину української території.