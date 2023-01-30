Про це повідомляє ФТУ в facebook.

Приводом для звернення стало відео із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, на якому він із чаркою святкує перемогу на Australian Open Аріни Соболенко, яка виступала у Мельбурні в нейтральному статусі.

"Держави-агресори використовують будь-які досягнення своїх атлетів для пропаганди й вихваляння власної системи та людожерської ідеології. Приклад Аріни Соболенко, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії, є свідченням справедливості цієї тези. Після фіналу самопроголошений президент Лукашенко вихваляється перемогою білоруської тенісистки й підіймає келих за її успіх. Його геть не турбує те, що Собалонко виступає під нейтральним прапором, як того вимагають міжнародні тенісні організації. Для нього, як у принципі й для багатьох інших, вона представляє Білорусь і прославляє саме її", - звернули увагу в ФТУ.

В українській федерації наголосили, що Відкритий чемпіонат Австралії вкотре продемонстрував, що спортсменів без прапорів ніхто не відокремлює від їхніх країн.

"Вакханалія з російськими прапорами та фотографуваннями на тлі портретів воєнного злочинця Путіна, є ще одним аргументом змінити хибні рішення. Ці події яскраво демонструють, що спорт не є "поза політикою". Навпаки, він уособлює собою один із політичних напрямків. Він використовується режимами у власних пропагандистських цілях", - переконані у ФТУ.

Там підкреслили, що заборона виступів спортсменів на міжнародній арені є одним з дієвих засобів ізоляції Росії та Білорусі.

"Цей засіб необхідно застосувати якомога швидше, замість того, щоб надавати агресорам майданчики задля їхнього самопіару. Закликаємо ізолювати російських і білоруських спортсменів у кордонах їхніх держав негайно!" - підсумували у ФТУ.

16 січня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open вболівальник на трибунах попри заборону продемонстрував російський прапор. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів турніру дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру.

25 січня вболівальники Новака Джоковича влаштували під час матчу акцію на підтримку Росії.

28 січня Олександр Лукашенко привітав з перемогою у Відкритому чемпіонаті Австралії Аріну Соболенко.

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