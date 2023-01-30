ФТУ оприлюднила заяву через святкування Лукашенка на честь перемоги "нейтральної" білоруски в Australian Open
Федерація тенісу України виступила із вимогою заборонити представникам Росії та Білорусі виступати на міжнародних турнірах
Про це повідомляє ФТУ в facebook.
Приводом для звернення стало відео із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, на якому він із чаркою святкує перемогу на Australian Open Аріни Соболенко, яка виступала у Мельбурні в нейтральному статусі.
"Держави-агресори використовують будь-які досягнення своїх атлетів для пропаганди й вихваляння власної системи та людожерської ідеології. Приклад Аріни Соболенко, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії, є свідченням справедливості цієї тези. Після фіналу самопроголошений президент Лукашенко вихваляється перемогою білоруської тенісистки й підіймає келих за її успіх. Його геть не турбує те, що Собалонко виступає під нейтральним прапором, як того вимагають міжнародні тенісні організації. Для нього, як у принципі й для багатьох інших, вона представляє Білорусь і прославляє саме її", - звернули увагу в ФТУ.
В українській федерації наголосили, що Відкритий чемпіонат Австралії вкотре продемонстрував, що спортсменів без прапорів ніхто не відокремлює від їхніх країн.
"Вакханалія з російськими прапорами та фотографуваннями на тлі портретів воєнного злочинця Путіна, є ще одним аргументом змінити хибні рішення. Ці події яскраво демонструють, що спорт не є "поза політикою". Навпаки, він уособлює собою один із політичних напрямків. Він використовується режимами у власних пропагандистських цілях", - переконані у ФТУ.
Там підкреслили, що заборона виступів спортсменів на міжнародній арені є одним з дієвих засобів ізоляції Росії та Білорусі.
"Цей засіб необхідно застосувати якомога швидше, замість того, щоб надавати агресорам майданчики задля їхнього самопіару. Закликаємо ізолювати російських і білоруських спортсменів у кордонах їхніх держав негайно!" - підсумували у ФТУ.
- 16 січня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open вболівальник на трибунах попри заборону продемонстрував російський прапор. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів турніру дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів РФ під час турніру.
- 25 січня вболівальники Новака Джоковича влаштували під час матчу акцію на підтримку Росії.
- 28 січня Олександр Лукашенко привітав з перемогою у Відкритому чемпіонаті Австралії Аріну Соболенко.
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