Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу в Нідерландів і вийшла у фінал Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Нідерланди – Англія відбувався у Дортмунді на "BVB Штадіон Дортмунд". Він закінчився з рахунком 2:1 на користь Англії.

Першими забили Нідерланди. Вже на 7-й хвилині Сімонс відібрав м’яч у боротьбі з Райсом і метрів із 17 завдав потужного й точного дальнього удару у верхній кут воріт.

Англія відновила статус-кво вже на 18-й хвилині. Кейн реалізував пенальті.

До кінця другого тайму жодна з команд не могла змінити ситуацію на полі. Проте на 90-й хвилині Англія вийшла вперед – Воткінс отримав м’яч у штрафному та завдав влучного удару в кут воріт.

У фіналі Євро-2024 Англія зіграє проти Іспанії. Вирішальний матч відбудеться 15 липня.

Євро-2024

1/2 фіналу

10 липня

Нідерланди - Англія 1:2

Голи: Сімонс, 7 - Кейн,18, Воткінс, 90

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.