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Головна Футбол Довбик підтвердив переговори про можливий трансфер у Барселону

Довбик підтвердив переговори про можливий трансфер у Барселону

7 червня, 2024 п'ятниця
00:49
Футбол Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга

Український нападник "Жирони" Артем Довбик заявив, що "Барселона" вела перемовини щодо його переходу

Зміст

Про це повідомляє офіційний YouTube-канал УАФ.

"Були перемовини. Я дуже добре зіграв два матчі з "Барселоною", і, я так розумію, були якісь розмови між клубами", - сказав Артем Довбик.

Український форвард також відповів на запитання, хто імпонує йому більше - "Реал" чи "Барселона".

"Ну, "Барселона"… Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що "Барселона" вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Левандовський, молодий Ямаль", - сказав Довбик.

  • Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату. 
  • 4 червня повідомлялось, що Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони".
Теги:
Спорт
Барселона
Артем Довбик
Футбольні трансфери
Ла Ліга
Жирона
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