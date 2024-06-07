Довбик підтвердив переговори про можливий трансфер у Барселону

Про це повідомляє офіційний YouTube-канал УАФ.

"Були перемовини. Я дуже добре зіграв два матчі з "Барселоною", і, я так розумію, були якісь розмови між клубами", - сказав Артем Довбик.

Український форвард також відповів на запитання, хто імпонує йому більше - "Реал" чи "Барселона".

"Ну, "Барселона"… Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що "Барселона" вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Левандовський, молодий Ямаль", - сказав Довбик.