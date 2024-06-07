Довбик підтвердив переговори про можливий трансфер у Барселону
Український нападник "Жирони" Артем Довбик заявив, що "Барселона" вела перемовини щодо його переходу
Про це повідомляє офіційний YouTube-канал УАФ.
"Були перемовини. Я дуже добре зіграв два матчі з "Барселоною", і, я так розумію, були якісь розмови між клубами", - сказав Артем Довбик.
Український форвард також відповів на запитання, хто імпонує йому більше - "Реал" чи "Барселона".
"Ну, "Барселона"… Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що "Барселона" вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Левандовський, молодий Ямаль", - сказав Довбик.
- Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату.
- 4 червня повідомлялось, що Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.06 Купівля 40.06Продаж 40.65
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе