Фіналіст Ліги чемпіонів зіграє матч у футболках із "Черепашками-ніндзя"
"Інтер" вийде на гру чемпіонату Італії проти "Дженоа" у футболках із зображенням "Черепашок-ніндзя"
Про це повідомляє сайт "Інтера".
Міланці зіграють у футболках із легендарними анімаційними героями у рамках співпраці зі стрімінговим сервіс Paramount+, який є титульним спонсором клубу. У формі із зображенням черепашок "Інтер" виступить 4 березня у матчі чемпіонату Італії проти "Дженоа", за яку виступає українець Руслан Малиновський.
Інтер та Paramount+ представили одразу три комплекти форми із зображенням "Черепашок-ніндзя" - домашній, гостьовий та запасний.
У грудні 2023 року "Інтер" зіграв у Серії A проти "Удінезе" у футболках із зображенням героїв іншого культового фільму - "Трансформерів".
1 березня на Paramount+ відбудеться прем'єра нового анімаційного фільму про "Черепашки-ніндзя", який створили Nickelodeon Animation та Point Gray Pictures.
"Інтер" минулого сезону дійшов до фіналу ЛЧ, де поступився англійському "Манчестер Сіті" - 0:1.
Після 26 турів міланці лідирують в Серії А та випереджають найближчого переслідувача - "Ювентус" - на 12 очок.
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