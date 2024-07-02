Форвард збірної України Яремчук відмовився від трансферу в Туреччину

Про це повідомляє Relevo.

"Брюгге" і "Трабзонспор" вже домовилися про трансфер Романа Яремчука за 8 млн євро. Українському футболісту пропонували значне підвищення зарплати, але він відмовився переїжджати у Туреччину. Нападник хоче грати в елітних чемпіонатах або ЛЧ.

Зараз Яремчуком цікавляться італійська "Болонья" та французький "Брест" - команди-сенсації минулого сезону, які вийшли в Лігу чемпіонів. Обидва клуби поки не можуть задовольнити фінансові вимоги "Брюгге", але тривають переговори.

Кар'єра Романа Яремчука

Влітку 2022 року "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Проте заграти у бельгійському клубі українець не зміг та відправився в оренду у "Валенсію".

Форвард зіграв в минулому сезоні 34 матчі та забив 8 голів. Transfermarkt оцінює Романа Яремчука лише у 3,5 млн євро

Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 53 гри та відзначився 16 голами. Зокрема, забив у переможний мʼяч у ворота Словаччини на Євро-2024.