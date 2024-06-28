Турецький клуб домовився про трансфер футболіста збірної України
Турецький "Трабзонспор" узгодив з бельгійським "Брюгге" умови трансферу українського нападника Романа Яремчука
Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі у X.
За інформацією джерела, "Брюгге" погодився відпустити Романа Яремчука за суму близько 8 млн євро. Проте турки поки не домовились з самим українцем. Форварду пропонують контракт на 3 роки з опцією продовження ще на рік.
Гравця також хоче підписати "Фенебрахче", стамбульський клуб виступатиме у Лізі чемпіонів.
Кар'єра Романа Яремчука
Влітку 2022 року "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Проте заграти у бельгійському клубі українець не зміг та відправився в оренду у "Валенсію".
Форвард зіграв в минулому сезоні 34 матчі та забив 8 голів. Transfermarkt оцінює Романа Яремчука лише у 3,5 млн євро
Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 53 гри та відзначився 16 голами. Зокрема, забив у переможний мʼяч у ворота Словаччини на Євро-2024.
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