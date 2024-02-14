Гаттузо визначив склад "Марселя" на матч зі "Шахтарем"
Тренерський штаб французького "Марселя" оприлюднив заявку на матч з донецьким "Шахтарем" в 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на твіттер "Марселя".
Головний тренер французького "Марселя" Дженнаро Гаттузо обрав на гру з донецьким "Шахтарем" 19 футболістів. У заявку не потрапив травмований Жордан Верету, проте присутній Шансель Мбемба, який повернувся з Кубка Афри.
Заявка "Марселя" на матч зі "Шахтарем"
Воротарі: Пау Лопес, Рубен Бланко, Сімон Нґапандуанбю
Захисники: Леонардо Балерді, Жонатан Клос, Емран Соґло, Самюель Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меїте, Кантен Мерлен
Півзахисники: Амін Аріт, Аззедін Унаї, Жоффре Кондоґбіа, Александр Тункаді
Нападники: Хоакін Корреа, Луїс Енріке Ліма, Іліман Ндіає, П'єр-Емерік Обамеянг, Фаріс Мумбанья
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та "Марселем" відбудеться 15 лютого на "Фолькспаркштадіоні" та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич взяв на гру 28 футболістів.
Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня 2023 року "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.
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