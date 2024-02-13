"Шахтар" прилетів до Гамбурга на гру Ліги Європи з "Марселем"

Про це повідомляє сайт "Шахтаря".

Чемпіони України прилетіли до Німеччини 13 лютого з Туреччини, де проходили тренувальний збір. Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич взяв на гру 28 футболістів.

Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракицький, Лука Лацабідзе

Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та "Марселем" відбудеться 15 лютого на "Фолькспаркштадіоні" та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня 2023 року "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.