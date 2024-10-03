"Гоффенгайм" - "Динамо": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
У 2-му турі основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" зустрінеться з німецьким "Гоффенгаймом"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3, а німецький "Гоффенгайм" урятувався на останній хвилині у виїзному поєдинку з данським "Мідтьюлланном" (1:1). Перед 2-м туром українська команда займає 34-35 позицію.
У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.
Ліга Європи
1-й тур
3 жовтня
"Хоффенхайм" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)
Зінсгайм, PreZero Arena
Початок - 19:45
Трансляція - Megogo
- У середу, 2 жовтня, донецький "Шахтар" розгромно поступився італійській "Аталанті" в 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів.
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