Головний конкурент Луніна в "Реалі" відновився від травми

Про це повідомляє Madrid Xtra.

За інформацією джерела, Тібо Куртуа вже повернувся до тренувань на футбольному полі. Це означає, що у наступному матчі "Реала", який пройде 19 жовтня проти "Сельти", бельгійський голкіпер буде готовий зіграти у воротах мадридців.

У матчі 8-го туру Ла Ліги з "Атлетико" (1:1) Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Після цього, у двох наступних зустрічах в основі "Реала" грав Андрій Лунін.

На рахунку 32-річного бельгійця 10 матчів, 4 з яких на нуль, 1 автогол.