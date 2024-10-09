Головний конкурент Луніна в "Реалі" відновився від травми
Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа повернувся на футбольне поле
Про це повідомляє Madrid Xtra.
За інформацією джерела, Тібо Куртуа вже повернувся до тренувань на футбольному полі. Це означає, що у наступному матчі "Реала", який пройде 19 жовтня проти "Сельти", бельгійський голкіпер буде готовий зіграти у воротах мадридців.
У матчі 8-го туру Ла Ліги з "Атлетико" (1:1) Куртуа отримав травму абдуктора лівої ноги. Після цього, у двох наступних зустрічах в основі "Реала" грав Андрій Лунін.
На рахунку 32-річного бельгійця 10 матчів, 4 з яких на нуль, 1 автогол.
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