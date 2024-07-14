Іспанія - Англія: де та коли дивитись фінал Євро-2024
У неділю, 14 липня, збірні Англії та Іспанії зустрінуться у фіналі чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Іспанія - Англія, який пройде у Берліні, розпочнеться о 22:00. Трансляція матчу буде доступна на Megogo та регіональних каналах "Суспільного". Еспресо.TV проведе текстовий онлайн.
Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є Іспанія. На виграш номінальних господарів дають коефіцієнт 2,59. Можливу перемогу Англії оцінюють у 3,50.
На шляху до фіналу Євро-2024 збірна Іспанії пройшла в плей-офф Грузію, Німеччину та Францію. Англія виявилась кращою за Словаччину, Швейцарію і Нідерланди.
Євро-2024
Фінал
14 липня
Іспанія - Англія
Берлін, стадіон "Олімпіаштадіон"
Початок - 22:00
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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