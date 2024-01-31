Італійський клуб викупив Малиновського за 7 млн євро
Італійський клуб "Дженоа" скористався правом викупу орендованого у "Марселя" півзахисника Руслана Малиновського
Про це повідомив офіційний твіттер "Дженоа".
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, боси "Дженоа" заплатили 7 млн євро за викуп українця Руслана Малиновського. 30-річний хавбек грає в Італії на правах оренди, його контракт належав французькому "Марселю".
У 21 матчі за "Дженоа" Малиновський забив 2 голи та зробив 2 асисти. У Франції українець відіграв 23 поєдинки, забив 2 м'ячі і віддав 1 асист.
Transfermarkt оцінює Руслана Малиновського у 10 млн євро.
- 30 грудня Малиновський допоміг "Дженоа" створити сенсацію у грі з "Інтером".
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