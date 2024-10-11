Холанд у 24 роки став найкращим бомбардиром в історії Норвегії

Про це повідомляє Football Norway.

Матч 3-го туру Ліги націй Норвегія - Словенія закінчився розгромною перемогою скандинавців з рахунком 3:0. Дублем у зустрічі відзначився Ерлінг Холанд, ще один гол забив Александер Серлот.

Для Холанда це 33-й і 34-й голи у футболці збірної Норвегії. Відтепер зірковий форвард є найкращим бомбардиром в історії своєї країни. Для цього 24-річному нападнику знадобилось 36 матчів.

Раніше рекорд належав Йоргену Юве, який забив 33 голи у 45 іграх.