Холанд у 24 роки став найкращим бомбардиром в історії Норвегії
Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд у 24 роки став найкращим бомбардиром в історії своєї країни
Про це повідомляє Football Norway.
Матч 3-го туру Ліги націй Норвегія - Словенія закінчився розгромною перемогою скандинавців з рахунком 3:0. Дублем у зустрічі відзначився Ерлінг Холанд, ще один гол забив Александер Серлот.
Для Холанда це 33-й і 34-й голи у футболці збірної Норвегії. Відтепер зірковий форвард є найкращим бомбардиром в історії своєї країни. Для цього 24-річному нападнику знадобилось 36 матчів.
Раніше рекорд належав Йоргену Юве, який забив 33 голи у 45 іграх.
- У четвер, 10 жовтня, стартував 3-й тур Ліги націй, Італія приймала Бельгію, Англія — Грецію, а Франція зустрілась з Ізраїлем.
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