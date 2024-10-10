Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Трансляції усім матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга націй

3-й тур

10 жовтня

Ліга A

Група 2

21:45 Ізраїль - Франція

21:45 Італія - Бельгія

Ліга B

Група 2

21:45 Англія - Греція

21:45 Фінляндія - Ірландія

Група 3

21:45 Австрія - Казахстан

21:45 Норвегія - Словенія

Ліга С

Група 4

19:00 Латвія - Північна Македонія

21:45 Фарерські острови - Вірменія

Ліга D

Група 1

21:45 Гібралтар - Сан-Марино

Група 2

19:00 Молдова - Андорра

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).

11 жовтня Україна зустрінеться у Познані з Грузією, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією.