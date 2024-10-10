Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
У четвер, 10 жовтня, стартує 3-й тур Ліги націй, Італія приймає Бельгію, Англія — Грецію, а Франція зустрічається з Ізраїлем
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Трансляції усім матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга націй
3-й тур
10 жовтня
Ліга A
Група 2
21:45 Ізраїль - Франція
21:45 Італія - Бельгія
Ліга B
Група 2
21:45 Англія - Греція
21:45 Фінляндія - Ірландія
Група 3
21:45 Австрія - Казахстан
21:45 Норвегія - Словенія
Ліга С
Група 4
19:00 Латвія - Північна Македонія
21:45 Фарерські острови - Вірменія
Ліга D
Група 1
21:45 Гібралтар - Сан-Марино
Група 2
19:00 Молдова - Андорра
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).
11 жовтня Україна зустрінеться у Познані з Грузією, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією.
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