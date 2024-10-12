Хорватія перемогла Шотландію у Лізі націй. Результати усіх матчів 12 жовтня

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга націй

3-й тур

12 жовтня

Ліга A

Група 1

Хорватія - Шотландія 2:1

Голи: Матанович, 36, Крамарич, 70 - Крісті, 33

21:45 Польща - Португалія

Група 4

21:45 Іспанія - Данія

21:45 Сербія - Швейцарія

Ліга C

Група 2

Литва - Косово 1:2

Голи: Голубіцкас, 84 - Жегрова, 20, Краснікі, 65

21:45 Кіпр - Румунія

Група 3

Болгарія - Люксембург 0:0

21:45 Білорусь - Північна Ірландія

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).

Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.

14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.