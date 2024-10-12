Хорватія перемогла Шотландію у Лізі націй. Результати усіх матчів 12 жовтня
У суботу, 12 жовтня, продовжується 3-й тур Ліги націй: Польща - Португалія, Іспанія - Данія, Хорватія - Шотландія і ще 5 матчів
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга націй
3-й тур
12 жовтня
Ліга A
Група 1
Хорватія - Шотландія 2:1
Голи: Матанович, 36, Крамарич, 70 - Крісті, 33
21:45 Польща - Португалія
Група 4
21:45 Іспанія - Данія
21:45 Сербія - Швейцарія
Ліга C
Група 2
Литва - Косово 1:2
Голи: Голубіцкас, 84 - Жегрова, 20, Краснікі, 65
21:45 Кіпр - Румунія
Група 3
Болгарія - Люксембург 0:0
21:45 Білорусь - Північна Ірландія
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).
Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.
14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.
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