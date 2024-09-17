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Головна Футбол Колишнього тренера "Шахтаря" погнали зі саудівської команди Роналду

Колишнього тренера "Шахтаря" погнали зі саудівської команди Роналду

Влад Дідусь
17 вересня, 2024 вiвторок
18:39
Футбол Луїш Каштру

Саудівський "Аль-Наср" оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Луїшем Каштру

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Про це повідомляє пресслужба "Аль-Насра".

Клуб із Саудівської Аравії, за який виступає португальський форвард Кріштіану Роналду, розірвав контракт з 63-річним Луїшем Каштру.

Вчора, 16 вересня, "Аль-Наср" зіграв внічию у матчі 1-го туру азійської Ліги чемпіонів проти іракського "Аль-Шорта" (1:1). Після цього і було прийняте рішення про звільнення Каштру.

Команда також невдало стартувала у чемпіонаті. За 3 матчі Роналду і компанія здобули лише 1 перемогу і перебувають на 7-й позиції.

Луїш Каштру добре відомий українським фанатам. З 2019 до 2021 року португалець очолював "Шахтар". До Саудівської Аравії фахівець переїхав торік.

  • 12 вересня Кріштіану Роналду назвав телевізійних експертів, які радять йому завершити кар'єру, щурами.
Теги:
Спорт
Шахтар
Саудівська Аравія
Кріштіану Роналду
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