Кріштіану Роналду обізвав своїх критиків щурами

Про це Роналду сказав у інтерв'ю каналу свого колишнього одноклубника по "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердінанда в YouTube.

За словами 39-річного португальця, він не збирається завершувати кар'єру через критику телеекспертів, адже його мотивує любов вболівальників.

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"Люди завжди звертають увагу на найгірше. І що тепер? Завершити кар'єру через те, що мене критикують два щури? Світ любить мене, вболівальники люблять мене – це моя мотивація продовжувати грати. Мій блиск не потьмяніє через те, що два "ноунейма" з телебачення критикують мене", – сказав Роналду.

Кріштіану Роналду в новому сезоні збив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 4 матчах за "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.