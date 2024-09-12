Кріштіану Роналду обізвав своїх критиків щурами
Португальський футболіст Кріштіану Роналду назвав телевізійних експертів, які радять йому завершити кар'єру, щурами
Про це Роналду сказав у інтерв'ю каналу свого колишнього одноклубника по "Манчестер Юнайтед" Ріо Фердінанда в YouTube.
За словами 39-річного португальця, він не збирається завершувати кар'єру через критику телеекспертів, адже його мотивує любов вболівальників.
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"Люди завжди звертають увагу на найгірше. І що тепер? Завершити кар'єру через те, що мене критикують два щури? Світ любить мене, вболівальники люблять мене – це моя мотивація продовжувати грати. Мій блиск не потьмяніє через те, що два "ноунейма" з телебачення критикують мене", – сказав Роналду.
Кріштіану Роналду в новому сезоні збив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 4 матчах за "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.
- 5 вересня в 1-му турі Ліги націй Кріштіану Роналду забив 900-й гол у кар'єрі та допоміг Португалії перемогти Хорватію.
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