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Головна Спорт Роналду забив 900 голів, Мессі залишили без "Золотого м'яча", а Китай виграв 220 медалей на Паралімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень
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Роналду забив 900 голів, Мессі залишили без "Золотого м'яча", а Китай виграв 220 медалей на Паралімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
9 вересня, 2024 понедiлок
10:46
Спорт Кріштіану Роналду

Китай виграв медальний залік Паралімпіади-2014, France Football не включив Ліонеля Мессі у список претендентів на "Золотий м'яч", а португальський футболіст Кріштіану Роналду забив 900-й гол у кар'єрі

Зміст

Китай вшосте поспіль переміг у медальному заліку літньої Паралімпіади 

Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024

Естафетна збірна України з плавання, Фото: Getty Images

У неділю, 8 вересня, у Парижі завершилися літні Паралімпійські ігри. У загальному медальному заліку впевнену перемогу здобула збірна Китаю, яка виграла 220 медалей - 94 золотих, 76 срібних та 50 бронзових. Другою стала команда Великої Британії - 124 (49 - 44 - 31), третіми фінішували США - 105 (36 - 42 - 27). 

Китай виграв загальний медальний залік літньої Паралімпіади вшосте поспіль. Він не віддавав нікому перше місце починаючи з Ігор-2004 в Афінах. 

Потужно виступила в Парижі й збірна України, яка виборола 82 нагороди – 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. В медальному заліку українці посіли сьоме місце, а за загальною кількістю нагород стали п'ятими. 

Фото: paralympic.org

 

Сіннер на US Open виграв другий титул Grand Slam у сезоні

Яннік Сіннер - переможець US Open-2024

Яннік Сіннер, Фото: Getty Images

 

У фіналі чоловічого турніру останнього у 2024 році турніру найпрестижнішої серії Grand Slam лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер зустрічався з 12-ю ракеткою світу Тейлором Фріцом зі США. Для Сіннера це був другий фінал такого рівня - перший він виграв у нинішньому сезоні на Australian Open. Фріц грав у вирішальному матчі мейджора вперше.

Несподіванки не сталося - Сіннер впевнено переміг Фріца - 6:3, 6:4, 7:5 - та здобув свій дургий титул Grand Slam у кар'єрі. 

Торішній переможець Відкритого чемпіонату США серб Новак Джокович сенсаційно вилетів ще у третьому колі, де поступився Алексу Попиріну з Австралії.    

Жіночий одиночний турнір в Нью-Йорку виграла нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка перемогла у фіналі американку Джессіку Пегулу - 7:5, 7:5. 

А у парному розряді серед жінок Людмила Кіченок стала першою українкою, яка виграла US Open. Наша тенісистка в парі з Оленою Остапенко з Латвії в грі за титул виявилась сильнішою за Крістіну Младенович з Франції та Чжан Шуай з Китаю – 6:4, 6:3. 

Роналду забив 900-й гол у кар'єрі 

Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй

Кріштіану Роналду, Фото: Getty Images

 

Кріштіану Роналду 5 вересня встановив чергове неймовірне досягнення. Португалець забив 900-й гол в кар'єрі в офіційних матчах на рівні клубів та збірних. 39-річний форвард відзначився за збірну Португалії у грі 1-го туру Ліги націй проти Хорватії та допоміг своїй команді перемогли 2:1. 

"Це багато означає для мене. Я давно хотів досягнути цієї позначки. Я знав, що дістануся неї, оскільки продовжую грати. Може здатися, що це лише одне з багатьох моїх досягнень, але тільки я знаю, як це важко - працювати щодня, щоб забити 900 голів", - сказав Роналду.

8 вересня легендарний португалець забив й свій 901-й гол. У матчі 2-го туру Ліги націй він на 88-й хвилині приніс Португалії перемогу над Шотландією - 2:1. 

450 голів португалець забив за іспанський "Реал", 145 - за англійський "Манчестер Юнайтед", 132 - за збірну Португалії, 101 - за італійський "Ювентус", 68 - за "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, 5 - за португальський "Спортинг".

Кріштіану Роналду

Фото: B24

 

France Football оголосив претендентів на "Золотий м'яч"

Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024

Родрі, Фото: Getty Images

 

Попри новий рекорд, Кріштіану Роналду не виявилося серед 30 футболістів, яких французький журнал France Football номінував у 2024 році на "Золотий м'яч". Немає цього разу в списку й Ліонеля Мессі. Ні португалець, ні аргентинець не боротимуться за головний індивідуальний трофей світового футболу вперше з 2003 року. Зате серед номінантів після перерви у 18 років опинився українець - форвард італійської "Роми" Артем Довбик.     

Проте, букмекери у перемогу найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії в складі "Жирони" не вірять та дають на неї коефіцієнт 500,00. Головним фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч" вони вважають бразильського вінгера "Реалу" Вінісіуса Жуніора - 1,3, а його головним конкурентом - іспанського півзахисника англійського "Манчестер Сіті" Родрі - 3,25. 

Список номінантів на ЗМ

Фото: France Football

 

Іноуе захистив титул абсолютного чемпіона світу 

Наоя Іноуе та Ті Джей Дохені (праворуч)

Наоя Іноуе та Ті Джей Дохені (праворуч), Фото: Getty Images

 

3 вересня абсолютний чемпіон світу з боксу в другій легшій вазі (до 55,34 кг) японець Наоя Іноуе переміг ірландця Ті Джея Дохені та вдруге захистив свій титул. У Токіо він здобув перемогу технічним нокаутом. У сьомому раунді ірландець не зміг продовжити бій через травму спини.

Наоя Іноуе є головним конкурентом Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring. Він займає в ньому друге місце слідом за українським важковаговиком. 

Завдяки черговій перемозі, Іноуе, ймовірно, випередить в новому рейтингу Усика, який у червні відмовився від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) та втратив звання абсолютного чемпіона світу. 

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Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
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