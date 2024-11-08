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Головна Футбол Лідер збірної України пропустить вирішальні матчі Ліги націй, - ЗМІ

Лідер збірної України пропустить вирішальні матчі Ліги націй, - ЗМІ

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
01:57
Футбол Віктор Циганков, збірна України, Євро-2024

Український півзахисник Віктор Циганков все ж не зіграє за збірну у матчах Ліги націй у листопаді

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Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, останній МРТ показав, що Віктору Циганкову потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі.

На початку жовтня 26-річний українець отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги, у результаті він пропустив матчі збірної України в Лізі націй. 

У поточному сезоні на рахунку Віктора Циганкова 1 гол та 1 асист у 8 матчах.

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Віктор Циганков
Ла Ліга
Жирона
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