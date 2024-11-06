Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 6 листопада

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трансляції всіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

Ліга чемпіонів

4-й тур

5 листопада

19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Астон Вілла" (Англія)

19:45 "Шахтар" (Україна) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

22:00 "Інтер" (Італія) - "Арсенал" (Англія)

22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія)

22:00 ПСЖ (Франція) - "Атлетико" (Іспанія)

22:00 "Спарта" (Прага, Чехія) - "Брест" (Франція)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Штутгарт" (Німеччина) - "Аталанта" (Італія)

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1) та скотилися у загальній турнірній таблиці на 30-те місце.

6 листопада "Шахтар" зустрінеться в Гельзенкірхені зі швейцарським "Янг Бойзом". У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".