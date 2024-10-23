Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 23 жовтня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

Ліга чемпіонів

Основний раунд. 3-й тур

23 жовтня

19:45 "Аталанта" (Італія) - "Селтік" (Шотландія)

19:45 "Брест" (Франція) - "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Лілль" (Франція)

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Феєнорд" (Нідерланди)

22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

22:00 "Ман Сіті" (Англія) - "Спарта" (Прага, Чехія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Інтер" (Італія)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились італійській команді - "Аталанті" (0:3).

У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1).

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".