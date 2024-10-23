Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 23 жовтня
Анонс

Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 23 жовтня

Влад Дідусь
23 жовтня, 2024 середа
07:05
Футбол Роберт Левандовські, Барселона, Ліга чемпіонів

У середу, 23 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" зіграє проти мюнхенської "Баварії", а німецький "Лейпциг" зустрінеться з англійським "Ліверпулем"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo. 

Ліга чемпіонів

Основний раунд. 3-й тур 

23 жовтня

19:45 "Аталанта" (Італія) - "Селтік" (Шотландія)

19:45 "Брест" (Франція) - "Баєр" (Німеччина)

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Лілль" (Франція) 

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Феєнорд" (Нідерланди) 

22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 

22:00 "Ман Сіті" (Англія) - "Спарта" (Прага, Чехія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Інтер" (Італія) 

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились  італійській команді - "Аталанті" (0:3).  

У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1).

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Теги:
Спорт
Інтер
Лейпциг
Барселона
Баварія
Ліверпуль
Манчестер Сіті
Атлетико
Байєр
Аталанта
Бенфіка
Ліга чемпіонів
Читайте також:
Навчання НАТО REPMUS 24
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Під час навчань НАТО вперше випробували українську бойову систему Delta
Автор Світлана Кравченко
20 жовтня, 2024 неділя
В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Автор Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.59
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
23 жовтня
07:32
Іран Росія
Росія та Іран намагатимуться спровокувати насильницькі протести у США після виборів, - АР
07:27
Білл Гейтс
Білл Гейтс міг пожертвувати $50 млн на президентську кампанію Гарріс, - NYT
07:08
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Кім Чен Ин відвідав базу міжконтинентальних балістичних ракет
06:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну "шахедами" 23 жовтня: на Київщині працювала ППО
06:52
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі Сікорський заявив про можливе вислання посла Росії з країни
06:34
ЗСУ
Армія РФ окупувала Новосадове на Донеччині та просунулася у низці населених пунктів, - DeepState
06:20
БРІКС
Росія під час саміту БРІКС прагне створити механізми для посилення війни в Україні, - ISW
06:14
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський корабель
05:56
Марк Рютте
Якщо КНДР відправить війська на війну в Україну, це призведе до значної ескалації конфлікту, - Рютте
05:42
кордон з Білоруссю
За добу 40 спроб: у Польщі затримали українця і естонця за сприяння в незаконному перетину мігрантами кордону з Білоруссю
05:11
Джо Байден
Байден назвав Трампа загрозою для демократії і заявив, що його треба "політично ізолювати"
03:57
Морський порт
Атаки РФ на українську портову інфраструктуру ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку, - британська розвідка
03:23
Марк Рютте
"Мають на це право": генсек НАТО Рютте прокоментував участь Туреччини в саміті БРІКС у РФ
03:05
губернатор штату Міннесота Тім Волц
РФ поширює фейки про кандидата у віцепрезиденти США від демократів Тіма Волца, - розвідка
02:50
ЄСПЛ визнав порушення прав "Радіо Свободи" Росією: суд призначив компенсацію близько мільйона євро
02:09
Україна Британія
Третя група українських пілотів завершила навчання у Британії
02:08
Володимир Зеленський
Зеленський припустив, як можна завершити гарячу фазу війни
01:38
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак назвав умови, за яких Україна готова обговорювати коригування формули миру
01:31
Оновлено
путін і Моді
Сі Цзіньпін, Моді та Гуттереш обговорили з Путіним війну в Україні на саміті БРІКС у Казані
01:03
Естонія
МЗС Естонії звільнило працівницю, яка написала про Україну "наукову" роботу з пропагандою Кремля
00:27
удар по Бейруту
Ізраїль заявив про ліквідацію у Бейруті представника "Хезболли", який мав стати наступником Насралли
00:21
Оновлено
Покровськ
На фронті відбулося 122 боєзіткнення, РФ понад 3200 разів обстріляла населені пункти та позиції Сил оборони
00:02
Оновлено
Мілан, Ліга чемпіонів
"Реал" розгромив "Боруссію", а "Мілан" обіграв "Брюгге": результати матчів ЛЧ за 22 жовтня
2024, вiвторок
22 жовтня
23:53
Дмитро Різник, Арсенал - Шахтар
"Шахтар" програв "Арсеналу" в Лізі чемпіонів
23:53
Леандро Троссард та Олександр Зубков (позаду), Арсенал - Шахтар
"Арсенал" - "Шахтар" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:27
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
Перші північнокорейські військові мають прибути на Курщину 23 жовтня, - Буданов
22:53
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Керівництва центральної МСЕК і профільного департаменту МОЗ звільнені, - Шмигаль
22:40
Оновлено
обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
РФ атакувала Харків КАБами: в ОВА розповіли про пошкодження
22:29
Ексклюзив
"Верховна Рада - не швейцарський будильник": нардеп Осадчук оцінив можливість ліквідації МСЕК із 31 грудня
22:22
Андрій Шевченко, Михайло Мудрик і Валерій Залужний, Ліга чемпіонів "Арсенал" - "Шахтар"
Залужний, Шевченко та Мудрик зустрілись на матчі "Арсенал" - "Шахтар" у Лондоні
22:21
Марк Рютте
Рютте заявив, що командування НАТО з допомоги Україні запрацює до кінця 2024 року
21:57
Ексклюзив
Віктор Ляшко
"Цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я": офіцер ЗСУ Лапін про МСЕК
21:22
Джанет Єллен
Мінфін США анонсував "нові потужні санкції" проти тих, "хто сприяє військовій машині" РФ
20:58
OPINION
Дім, милий дім? Чому біженці бояться їхати в Україну
20:53
Молдова
У Молдові поліція розслідує понад 400 випадків підкупу виборців
20:53
Аналітика
Сергій Згурець
Південна Корея переглядає співпрацю з Україною щодо постачання зброї для наступу й оборони. Колонка Сергія Згурця
20:30
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба запустив благодійний аукціон на потреби ЗСУ
20:02
OPINION
Повзуча окупація Польщі
19:56
Вікторія Рощина
Євродепутати вимагають "якнайшвидше провести розслідування" загибелі журналістки Рощиної у полоні РФ
19:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV