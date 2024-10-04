Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 2-го туру. Де "Динамо"
У четвер, 3 жовтня, були зіграні всі матчі 2-го туру основного раунду Ліги Європи
Про це повідомляє пресслужба Ліги Європи.
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли німецькому "Гоффенгайму" (0:2).
Після 2-го туру "Динамо" займає у турнірній таблиці 35 позицію. Нижче лише турецький "Бешикташ".
У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.
Ліга Європи. Турнірна таблиця після 2-го туру
Фото: УЄФА
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