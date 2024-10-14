Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 14 жовтня

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга націй

4-й тур

14 жовтня

Ліга A

Група 2

21:45 Італія - Ізраїль

21:45 Бельгія - Франція

Група 3

21:45 Німеччина - Нідерланди

21:45 Боснія і Герцеговина - Угорщина

Ліга B

Група 1

19:00 Грузія - Албанія

21:45 Україна - Чехія

Група 4

21:45 Уельс - Угорщина

21:45 Ісландія - Туреччина

Ліга C

Група 1

19:00 Азербайджан - Словаччина

21:45 Естонія - Швеція

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0). У 3-му турі Чехія перемогла Албанію (2:0), а Україна - Грузію (1:0).

Після 3-го туру Грузія і Чехія мають по 6 очок і лідирують у групі B1. Албанія та Україна ділять третю-четверту позицію з 3 пунктами.

14 жовтня у Вроцлаві збірна України зіграє з Чехією.