Лунін відмовився їхати у збірну України, Ребров вже знайшов голкіперу заміну

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Андрій Лунін не допоможе збірній України у листопадових матчах через сімейні обставини. Тренерський штаб вже визначився зі заміною та викликав у національну команду Дмитра Різника з донецького "Шахтаря".

Важливо відзначити, що сьогодні, 9 листопада, Андрій Лунін провів матч за "Реал" у чемпіонаті Іспанії. Український голкіпер відзначився асистом.

Після зустрічі Лунін зробив допис у Instagram, де натякнув, що у його дружини можуть бути проблеми зі здоровʼям.

"Дивно не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я - це перше і найважливіше!!! Я з тобою", - написав Лунін дружині.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Тарас Степаненко, Данило Сікан (обидва — "Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Владислав Кабаєв ("Динамо").

Дмитро Різник, Фото: Getty Images

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів