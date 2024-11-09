Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Лунін відмовився їхати у збірну України, Ребров вже знайшов голкіперу заміну

Лунін відмовився їхати у збірну України, Ребров вже знайшов голкіперу заміну

Влад Дідусь
9 листопада, 2024 субота
20:56
Футбол Андрій Лунін, збірна України

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустить вирішальні матчі збірної України у Лізі націй

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Андрій Лунін не допоможе збірній України у листопадових матчах через сімейні обставини. Тренерський штаб вже визначився зі заміною та викликав у національну команду Дмитра Різника з донецького "Шахтаря".

Важливо відзначити, що сьогодні, 9 листопада, Андрій Лунін провів матч за "Реал" у чемпіонаті Іспанії. Український голкіпер відзначився асистом.

Після зустрічі Лунін зробив допис у Instagram, де натякнув, що у його дружини можуть бути проблеми зі здоровʼям.

"Дивно не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я - це перше і найважливіше!!! Я з тобою", - написав Лунін дружині.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Тарас Степаненко, Данило Сікан (обидва — "Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Владислав Кабаєв ("Динамо").

Дмитро Різник, Шахтар, збірна України

Дмитро Різник, Фото: Getty Images

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Реал
Ліга націй
Сергій Ребров
Андрій Лунін
Ла Ліга
Читайте також:
Володимир Путін та Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
7 листопада, 2024 четвер
Путін привітав Трампа з перемогою на виборах США
Замочування горіхів
Автор Крістіна Слончак
6 листопада, 2024 середа
Чому горіхи потрібно замочувати: користь, про яку ви навіть не підозрювали
Автор Дар'я Тарасова
8 листопада, 2024 п'ятниця
Першу картину, яку намалював людиноподібний робот Ai-Da, продали за $1 млн
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.3
    Продаж 45.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 листопада
21:06
OPINION
"Крим – це Україна" – заявила адміністрація президента Дональда Трампа
21:01
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росіяни запустили "шахеди" по території України: ситуація ввечері 9 листопада
21:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
20:46
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Путін підписав закон про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з КНДР
20:35
Оновлено
Трамп
Радник Трампа заявив, що якщо Зеленський вимагатиме повернення Криму, це виглядатиме несерйозно. В ОП відреагували
20:29
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Олександрія" розбила "Карпати", а "ЛНЗ Черкаси" програли "Оболоні". Результати й розклад 13-го туру УПЛ
20:27
свічка
Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна
20:24
Ексклюзив
путін
Портников назвав єдину умову, за якої Путін погодиться заморозити війну з Україною
20:00
OPINION
блог Лариса Волошина
У Трампа "чудовий" план. Чисто в інтересах України...
19:52
метро
У Києві на знаку метро "Осокорки" повісилась 24-річна дівчина, - ЗМІ
19:49
Ексклюзив
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Байден був єдиним шансом демократів перемогти на виборах, - Портников
19:45
Володимир Зеленський
Понад 800 західних компаній виробляють зброю для української армії, - Зеленський
19:33
Окупанти облаштовують новий госпіталь у Молочанську поблизу Токмака
Окупанти облаштовують новий госпіталь у Молочанську поблизу Токмака: інформують партизани
19:31
Володимир Зеленський
Зеленський: цьогоріч Україна має перші 100 ракет власного виробництва
19:16
конгрес США
Республіканці близькі до збереження більшості в палаті представників конгресу США, - The Hill
18:33
Оновлено
терористи ХАМАС
Катар вирішив вислати керівників ХАМАСу з країни та відмовився від ролі посередника у війні в Газі, - ЗМІ
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 жовтня - 6 листопада
У DeepState пояснили, чому ворогу вдається просуватися на окремих ділянках фронту
18:05
OPINION
Будь-яка угода про обмін землі на мир означатиме ще більшу війну
18:04
Оновлено
На 46-му році життя помер український боксер В'ячеслав Узелков
17:53
Сергій Стерненко
"ТЦК та СП мають право вручати повістки для уточнення даних": у ЗСУ прокоментували ситуацію з розшуком Стерненка
17:40
новини Львівщини
Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Шостки
17:27
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксовано 108 боєзіткнень: росіяни скинули 15 КАБів на Курщину
17:23
Оновлено
безпілотник, дрон
В Тульській області РФ після прильоту 13 дронів СБУ димить цех Алексінського хімкомбінату з виробництва пороху, - ЗМІ
17:17
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Україна та США готуватимуть зустріч Зеленського з Трампом
17:15
Огляд
авіасполучення
Чи зможуть аеропорти України запрацювати вже на початку 2025 року та які для цього потрібні умови? Пояснюємо
16:50
Андрій Сибіга
Сибіга: у 2025 році без належних запобіжних заходів Росія вироблятиме на 30% більше артснарядів, ніж ЄС
16:40
Огляд
Вʼячеслав Узєлков
Смерть Узелкова, вибір Реброва, успіх "Шахтаря" та невдача "Динамо": головні новини українського спорту за тиждень
16:37
вибори в польщі
"Громадянська платформа" висуне в президенти Польщі або Сікорського, або мера Варшави Тшасковського. Ще вирішать
16:30
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда найближчим часом полетить до США на зустріч із Трампом, - ЗМІ
16:12
Вчительки з РФ виготовили й одягнули шапочки із фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО"
Учительки з РФ виготовили й наділи шапочки з фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО"
16:00
OPINION
Зниження ціни на яйця з 17 до 3 нічого не міняє
15:59
Ексклюзив
Дональд Трамп
Адміністрація Трампа буде використовувати свій вплив, аби зняти санкції з РФ, - політичний діяч зі США Рашкін
15:56
Олексій Кулеба
Україна спільно з партнерами готує оновлену оцінку потреб на відновлення та відбудову, - Кулеба
15:32
мобілізація
"Покоління, з яким нам відбудовувати країну": Корнієнко пояснив, чому мобілізаційний вік не буде меншим за 25 років
15:18
Міністерство оборони України
Міноборони домовилося з підприємствами про виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів "Вітряк М"
15:16
БПЛА
За жовтень воїни ЗСУ за допомогою дронів знищили й уразили понад 52 тис. ворожих цілей
15:05
без води, вода
Лівобережжя Кропивницького дві доби не матиме води
14:59
обстріл, ППО
У Маріуполі спрацювала ворожа ППО
14:42
РФ скинула КАБи на Куп'янськ: вбито 2 цивільних, є руйнування житлової забудови
14:35
У Бузовій на Київщині досі не відбудували зруйновану рашистами школу: батьки перекривають Житомирську трасу, ОВА почала перевірку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV