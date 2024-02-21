Матч "Металіста 1925" з "Динамо" пройде без уболівальників. Причина
Генеральний директор "Металіста 1925" Андрій Недєлін повідомив, що матч 18-го туру УПЛ проти "Динамо", який відбудеться 25 лютого у Києві, пройде без глядачів
Про це гендиректор клубу сказав у коментарі Tribuna.com.
За його словами, стадіон "Динамо" не отримав підпис від ДСНС і військової адміністрації щодо сертифікованих укриттів.
"Допуск уболівальників можна отримати лише у тому випадку, коли на стадіоні чи біля нього в радіусі не більше 300-400 метрів є сертифіковане бомбосховище. Такого сертифікованого бомбосховища на стадіоні немає, і біля нього теж немає. Відповідно, отримати дозвіл на проведення матчу з уболівальниками неможливо", - сказав Недєлін.
"На 95% ми проведемо матч з тією кількістю людей, яка сьогодні передбачена регламентом проведення змагань у воєнний час – 280 осіб на дві команди", - додав він.
- У лютому 2023 року УАФ попросила Мінмолодьспорту та обласні військові адміністрації надати дозвіл уболівальникам відвідувати футбольні матчі.
- У грудні того ж року стало відомо, що Міністерство молоді та спорту України спільно з Міністерством внутрішніх справ розробили заходи безпеки, які дадуть змогу повернути вболівальників на трибуни. Ці заходи включають контроль стану спортивних споруд, оцінку кількості місць, умов евакуації у разі повітряної тривоги, а також наявність укриттів неподалік стадіону, які мають бути доступними для осіб з інвалідністю.
- На першому матчі весняної частини Української прем’єр-ліги "Олександрія" - "Шахтар" будуть присутні глядачі. У донецькому "Шахтарі" теж повідомили про допуск фанатів на "Арену Львів".
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