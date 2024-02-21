Матч "Металіста 1925" з "Динамо" пройде без уболівальників. Причина

Про це гендиректор клубу сказав у коментарі Tribuna.com.

За його словами, стадіон "Динамо" не отримав підпис від ДСНС і військової адміністрації щодо сертифікованих укриттів.

"Допуск уболівальників можна отримати лише у тому випадку, коли на стадіоні чи біля нього в радіусі не більше 300-400 метрів є сертифіковане бомбосховище. Такого сертифікованого бомбосховища на стадіоні немає, і біля нього теж немає. Відповідно, отримати дозвіл на проведення матчу з уболівальниками неможливо", - сказав Недєлін.

"На 95% ми проведемо матч з тією кількістю людей, яка сьогодні передбачена регламентом проведення змагань у воєнний час – 280 осіб на дві команди", - додав він.