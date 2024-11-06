"Мілан" кращий за "Реал", розгроми "Ман Сіті" та "Баєра" в Лізі чемпіонів. Результати всіх матчів 5 листопада

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів

4-й тур

5 листопада

ПСВ (Нідерланди) - "Жирона" (Іспанія) 4:0

Голи: Фламінго, 16, Тільман, 33, Бакайоко, 83, Крейчі, 88 (авт.)

"Слован" (Словаччина) - "Динамо" (Хорватія) 1:4

Голи: Стерелец, 5 - Шпікич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72

"Болонья" (Італія) - "Монако" (Франція) 0:1

Гол: Керер, 86

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Штурм" (Австрія) 1:0

Гол: Мален, 85

"Ліверпуль" (Англія) - "Баєр" (Німеччина) 4:0

Голи: Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

"Лілль" (Франція) - "Ювентус" (Італія) 1:1

Голи: Девід, 27 - Влахович, 60 (пен.)

"Реал" (Іспанія) - "Мілан" (Італія) 1:3

Голи: Вінісіус, 23 (пен.) - Тшау, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

"Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина) 3:1

Голи: Кюн, 35, 45+2, Хатате, 72 - Баумгартнер, 23

"Спортинг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 4:1

Голи: Дьокереш, 38, 49 (пен.), 80 (пен.), Араухо, 46 - Фоден, 4

Футболіст "Ліверпуля" Луїс Діас, Фото: Getty Images

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1) та скотилися у загальній турнірній таблиці на 30-те місце.

6 листопада "Шахтар" зустрінеться в Гельзенкірхені зі швейцарським "Янг Бойзом". У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".