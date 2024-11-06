"Мілан" кращий за "Реал", розгроми "Ман Сіті" та "Баєра" в Лізі чемпіонів. Результати всіх матчів 5 листопада
У вівторок, 5 листопада, у 4-му турі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" приймав італійський "Мілан", а іспанська "Жирона" зустрічалася в гостях із нідерландським ПСВ
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ліга чемпіонів
4-й тур
5 листопада
ПСВ (Нідерланди) - "Жирона" (Іспанія) 4:0
Голи: Фламінго, 16, Тільман, 33, Бакайоко, 83, Крейчі, 88 (авт.)
"Слован" (Словаччина) - "Динамо" (Хорватія) 1:4
Голи: Стерелец, 5 - Шпікич, 10, Сучич, 30, Куленович, 54, 72
"Болонья" (Італія) - "Монако" (Франція) 0:1
Гол: Керер, 86
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Штурм" (Австрія) 1:0
Гол: Мален, 85
"Ліверпуль" (Англія) - "Баєр" (Німеччина) 4:0
Голи: Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63
"Лілль" (Франція) - "Ювентус" (Італія) 1:1
Голи: Девід, 27 - Влахович, 60 (пен.)
"Реал" (Іспанія) - "Мілан" (Італія) 1:3
Голи: Вінісіус, 23 (пен.) - Тшау, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73
"Селтік" (Шотландія) - "Лейпциг" (Німеччина) 3:1
Голи: Кюн, 35, 45+2, Хатате, 72 - Баумгартнер, 23
"Спортинг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 4:1
Голи: Дьокереш, 38, 49 (пен.), 80 (пен.), Араухо, 46 - Фоден, 4
Футболіст "Ліверпуля" Луїс Діас, Фото: Getty Images
Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1) та скотилися у загальній турнірній таблиці на 30-те місце.
6 листопада "Шахтар" зустрінеться в Гельзенкірхені зі швейцарським "Янг Бойзом". У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".
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