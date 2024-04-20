Мудрик не врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Ман Сіті" в Кубку Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. На 84-й хвилині Бернарду Сілва відкрив рахунок у зустрічі і забив переможний м'яч для "Манчестер Сіті".

Українець Михайло Мудрик з'явився на полі лише на 79-й хвилині. Проте врятувати "Челсі" від поразки наш вінгер не зумів.

В іншому півфіналі КА змагатимуться "Ковентрі" та "Манчестер Юнайтед". Поєдинок пройде 21 квітня.

Кубок Англії

Півфінал

20 квітня

"Манчестер Сіті" - "Челсі" 1:0

Гол: Б. Сілва, 84