Мудрик не врятував "Челсі" від поразки у матчі з "Ман Сіті" в Кубку Англії
У півфіналі Кубка Англії з футболу лондонський "Челсі" поступився "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. На 84-й хвилині Бернарду Сілва відкрив рахунок у зустрічі і забив переможний м'яч для "Манчестер Сіті".
Українець Михайло Мудрик з'явився на полі лише на 79-й хвилині. Проте врятувати "Челсі" від поразки наш вінгер не зумів.
В іншому півфіналі КА змагатимуться "Ковентрі" та "Манчестер Юнайтед". Поєдинок пройде 21 квітня.
Кубок Англії
Півфінал
20 квітня
"Манчестер Сіті" - "Челсі" 1:0
Гол: Б. Сілва, 84
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