"Не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді": ексфутболіст "Шахтаря" розповів, як тікав з України на початку вторгнення
Колишній бразильський гравець "Шахтаря" Додо розповів, як тікав з України на початку повномасштабної війни
Про це Додо розповів у інтерв’ю італійському виданню La Gazzetta dello Sport.
"Я не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді. З вагонів ми все бачили, це було щось жахливе. Після відходу з "Шахтаря" я пів року пробув у Бразилії й дуже страждав", - зізнався бразильський футболіст.
Додо виступав за "Шахтар" з 2018 до 2022 року. Бразильський захисник відіграв в Україні майже 100 матчів. На піку своєї карʼєри коштував 20 млн євро.
- У липні 2022 року італійська "Фіорентина" заплатила "Шахтарю" за Додо 15,4 млн євро.
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