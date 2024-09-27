"Не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді": ексфутболіст "Шахтаря" розповів, як тікав з України на початку вторгнення

Про це Додо розповів у інтерв’ю італійському виданню La Gazzetta dello Sport.

"Я не можу забути поїздку з Києва до Будапешта у вантажному поїзді. З вагонів ми все бачили, це було щось жахливе. Після відходу з "Шахтаря" я пів року пробув у Бразилії й дуже страждав", - зізнався бразильський футболіст.

Додо виступав за "Шахтар" з 2018 до 2022 року. Бразильський захисник відіграв в Україні майже 100 матчів. На піку своєї карʼєри коштував 20 млн євро.