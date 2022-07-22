Найдорожчий футболіст "Шахтаря" перейшов в італійський клуб

Про це повідомляє офіційний сайт "Фіорентини".

Контракт Додо з "фіалками" розрахований на 5 років – до літа 2027 року. "Фіорентина" заплатила "Шахтарю", за інформацією ЗМІ, 14,5 млн євро + 3,5 млн можливих бонусів

У минулому сезоні бразилець зіграв за "Шахтар" 26 матчів і віддав 4 результативні передачі. Додо виступав за "гірників" з 2018 року, його придбали за 2 млн євро.

Сайт Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт бразильця із "Шахтарем" діє до літа 2025 року. Він є найдорожчим гравцем команди.

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