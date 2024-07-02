Орбан під час зустрічі із Зеленським поспілкувався з Ребровим та прокоментував виступ України на Євро-2024

Відео зустрічі зʼявилось на офіційному TikTok-акаунті Віктора Орбана.

Прем’єр-міністр Угорщини поспілкувався з тренером збірної Сергієм Ребровим під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони обговорили незадовільні результати на Євро-2024: Угорщина посіла 3-тє місце з 3 очками у своїй групі, а Україна – 4-те з 4 пунктами.

Орбан: "Ви добре грали".

Ребров: "Ви також. Але скільки у вас жовтих карток…"

Орбан: "Знаю. Але ви грали дуже добре. У вас дуже якісні гравці, мої вітання. Вам просто не пощастило".

Сергій Ребров свого часу працював в Угорщині. Український тренер очолював "Ференцварош" з 2018 по 2021 рік.

Візит Віктора Орбана до Києва: що відомо

У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За словами Володимир Зеленського, під час зустрічі з прем'єром Угорщини вони обговорили торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання та гуманітарну сферу.

Президент також додав, що зміст їхнього діалогу може стати основою для нового двостороннього документа між державами - "документа, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі".

Орбан під час зустрічі зі Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.