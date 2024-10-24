"Рома" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги Європи

Букмекери вважають, що "Рома" є явним фаворитом зустрічі, на виграш команди Артема Довбика дають коефіцієнт 1,50. У "Динамо" не вірять, лише 6,30. Нічию оцінюють у 4,65.

У вівторок, 22 жовтня, повідомлялось, що на поєдинок продали 58,8 тис. квитків. Максимальна кількість, яку може вмістити "Стадіо Олімпіко", - 72,7 тис.

На передматчевій пресконференції головний тренер "Роми" Іван Юрич заявив, що налаштований "зʼїсти" київське "Динамо".

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський анонсував, що матч пропустять Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Володимир Шепелєв і Браян Себальйос.

Ліга Європи

3-й тур

24 жовтня

"Рома" (Італія) - "Динамо" (Україна)

Рим, "Стадіо Олімпіко"

Початок - 19:45

Трансляція - Megogo

Еспресо проведе текстову трансляцію матчу

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли німецькому "Гоффенгайму" (0:2).

Після 2-го туру "Динамо" займає у турнірній таблиці 35 позицію. Нижче лише турецький "Бешикташ".

У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.