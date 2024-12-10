"Шахтар" - "Баварія": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гра в Гельзенкірхені, де "Шахтар" у нинішньому сезоні приймає суперників у ЛЧ, розпочнеться о 22:00. Наживо її транслюватиме Megogo.

Ліга чемпіонів

6-й тур

"Шахтар" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)

10 грудня, Гельзенкірхен, Німеччина, Veltins Arena

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

Чемпіони України мають 4 очка та займають в загальній турнірній таблиці 26-те місце. "Баварія" з 9 пунктами йде 13-ю.

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.

У двох заключних турах "Шахтар" зустрінеться з німецькою "Борусією" з Дортмунду та французьким "Брестом".