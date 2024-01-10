"Валенсія" прийняла важливе рішення стосовно кар'єри форварда збірної України Яремчука
Іспанська "Валенсія" не розриватиме орендну угоду українського форварда Романа Яремчука
Про це повідомляє Sin Ataduras.
За інформацією джерела, боси "Валенсії" вирішили достроково не розривати оренду 28-річного Романа Яремчука. Український форвард залишиться в іспанській команді до кінця сезону.
У цьому сезоні Яремчук провів 16 матчів і забив 2 голи, проте здебільшого українець з'являється з лави запасних, він відіграв лише 562 хвилини.
Кар'єра Романа Яремчука
Влітку 2022 року "Брюгге" заплатив португальській "Бенфіці" 17 млн євро за трансфер Романа Яремчука. Українець зіграв в минулому сезоні 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.
Роман Яремчук також відомий грою за бельгійський "Гент", "Олександрію" та київське "Динамо". За збірну України він провів 43 гри та відзначився 13 голами.
На початку цього сезону Яремчук провів за "Брюгге" п'ять матчів та забив чотири м'ячі. Попри це у бельгійському клубі український форвард не був гравцем основи, а переважно виходив на заміну. В результаті він відправився у "Валенсію" на правах оренди.
Transfermarkt оцінює Яремчука лише у 3 млн євро
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