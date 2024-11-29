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Головна Футбол "Ви за***ли вже": Мілевський розкритикував футболістів "Динамо" за провал у Лізі Європи

"Ви за***ли вже": Мілевський розкритикував футболістів "Динамо" за провал у Лізі Європи

Влад Дідусь
29 листопада, 2024 п'ятниця
16:59
Футбол Артем Мілевський

Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський емоційно відреагував на поразку київської команди у матчі проти "Вікторії» Плзень" у 5-му турі Ліги Європи

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Емоційну заяву Артем Мілевський зробив в Instagram.

"Ви за***ли вже. До себе повага є? Б***ь, тому вас ніхто і не знає на вулицях Києва", - написав Мілевський в інстаграмі.

У 5-му турі Ліги Європи "Динамо" вважались фаворитами, але програли чеській "Вікторії Плзень" (1:2).

"Динамо" залишається єдиною командою в нинішній ЛЄ, яка не набрала жодного очка та займає останнє, 36-те місце.  

Виступи "Динамо" в Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4), а 5-й тур поразкою проти "Вікторії Плзень" (1:2).

У наступних матчах ЛЄ кияни зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.

Ліга Європи: таблиця після 5-го туру

Ліга Європи: таблиця після 5-го туру, Фото: УЄФА

 

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
єврокубки
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