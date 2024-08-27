"Зальцбург" - "Динамо": букмекери оцінили ймовірність виходу киян у Лігу чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший матч "Динамо" - "Зальцбург" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2.

У сьогоднішній зустрічі "Динамо" потрібно перемагати з різницею у три мʼячі, щоб кваліфікуватись в основний раунд Ліги чемпіонів. Проте букмекери не вірять в українців. Коефіцієнт на виграш киян - 5,20. Нічия в основний час оцінюється у 4,45. Перемога "Зальцбурга" - 1,64.

Пряма трансляція матчу "Зальцбург" - "Динамо" доступна на Megogo. Початок о 22:00.

Ліга чемпіонів

Плей-офф. Кваліфікація

27 серпня

"Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Україна)

Перший матч - 2:0

Зальцбург, "Ред Булл Арена"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo