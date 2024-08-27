"Зальцбург" - "Динамо": букмекери оцінили ймовірність виходу киян у Лігу чемпіонів
У вівторок, 27 серпня, австрійський "Зальцбург" і київське "Динамо" зустрінуться у повторному матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший матч "Динамо" - "Зальцбург" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2.
У сьогоднішній зустрічі "Динамо" потрібно перемагати з різницею у три мʼячі, щоб кваліфікуватись в основний раунд Ліги чемпіонів. Проте букмекери не вірять в українців. Коефіцієнт на виграш киян - 5,20. Нічия в основний час оцінюється у 4,45. Перемога "Зальцбурга" - 1,64.
Пряма трансляція матчу "Зальцбург" - "Динамо" доступна на Megogo. Початок о 22:00.
Ліга чемпіонів
Плей-офф. Кваліфікація
27 серпня
"Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Україна)
Перший матч - 2:0
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
Початок о 22:00
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