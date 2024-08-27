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Головна Футбол "Зальцбург" - "Динамо": букмекери оцінили ймовірність виходу киян у Лігу чемпіонів

"Зальцбург" - "Динамо": букмекери оцінили ймовірність виходу киян у Лігу чемпіонів

Влад Дідусь
27 серпня, 2024 вiвторок
16:48
Футбол "Динамо"

У вівторок, 27 серпня, австрійський "Зальцбург" і київське "Динамо" зустрінуться у повторному матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший матч "Динамо" - "Зальцбург" закінчився поразкою української команди з рахунком 0:2.

У сьогоднішній зустрічі "Динамо" потрібно перемагати з різницею у три мʼячі, щоб кваліфікуватись в основний раунд Ліги чемпіонів. Проте букмекери не вірять в українців. Коефіцієнт на виграш киян - 5,20. Нічия в основний час оцінюється у 4,45. Перемога "Зальцбурга" - 1,64.

Пряма трансляція матчу "Зальцбург" - "Динамо" доступна на Megogo. Початок о 22:00.

Ліга чемпіонів

Плей-офф. Кваліфікація

27 серпня

"Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Україна)

Перший матч - 2:0

Зальцбург, "Ред Булл Арена"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo

  • 13 серпня "Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0 (перший матч - 1:1). Австрійський "Зальцбург" у третьому колі відбору ЛЧ здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).
  • Київське "Динамо" та австрійський "Зальцбург" перенесли свої матчі, які були заплановані у вікенд між зустрічами команд у Лізі чемпіонів.
Теги:
Спорт
Динамо Київ
Ліга чемпіонів
Андрій Ярмоленко
єврокубки
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