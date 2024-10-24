Збірна України опустилася в новому рейтингу ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Команда Сергія Реброва скотилася на 25-те місце після двох матчів Ліги націй, в яких вона перемогла Грузію (1:0) та зіграла внічию з Чехією (1:1).

Із суперників збірної України по групі найвище перебуває Чехія, яка йде 25-ю, Албанія посідає 65-й рядок, Грузія - 67-й.

Лідерство в класифікації національних команд зберегла Аргентина. Одразу слідом за нею розташувалися Франція, Іспанія, Англія та Бразилія.

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.