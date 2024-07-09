Збірну України з футболу може посилити експомічник Шевченка

Про це повідомляє "Динамоманія".

За інформацією джерела, італійський фахівець Андреа Мальдера отримав пропозицію увійти до тренерського штабу Сергія Реброва у збірній України.

Поки не відома реакція італійського фахівця на пропозицію. Останнім місцем роботи Мальдери був англійський "Брайтон", який він покинув після закінчення сезону.

Мальдера вже тренував у збірній України з футболу. Він був помічником Андрія Шевченка з 2016 по 2021 рік. До цього 10 років працював у "Мілані".

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.