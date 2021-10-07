Футболіст збірної Італії заявив, що російський арбітр зіпсував півфінал Ліги націй
Форвард збірної Італії Федеріко К'єза заявив, що російський рефері Сергій Карасьов незаслужено вилучив капітана його команди Леонардо Бонуччі у півфіналі Ліги націй з Іспанією
Про це повідомляє Football Italia.
За словами К'єзи, росіянин помилково показав Бонуччі перше попередження за незгоду з його рішенням, а потім вилучив італійця наприкінці першого тайму за другу жовту картку.
"Я вважаю, що арбітр був дуже суворий з Бонуччі, тому що я ніколи не бачив на міжнародному рівні такої безглуздої жовтої картки за незгоду з рішенням судді. Я вважаю, що перша жовта Бонуччі - це помилка. Леонардо - капітан команди, він має право отримати більше інформації від арбітра", - сказав К'єза після поразки від Іспанії з рахунком 1:2.
- Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла національну команду Італії.
- Збірна Італії зазнала першої домашньої поразки в офіційних матчах з 1999 року.
- 7 жовтня, в Турині збірні Бельгії та Франції визначать другого фіналіста Ліги націй
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