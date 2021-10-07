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Головна Спорт Футболіст збірної Італії заявив, що російський арбітр зіпсував півфінал Ліги націй

Футболіст збірної Італії заявив, що російський арбітр зіпсував півфінал Ліги націй

7 жовтня, 2021 четвер
12:25
Спорт Сергій Карасьов та Леонардо Бонуччі (праворуч)

Форвард збірної Італії Федеріко К'єза заявив, що російський рефері Сергій Карасьов незаслужено вилучив капітана його команди Леонардо Бонуччі у півфіналі Ліги націй з Іспанією

Про це повідомляє Football Italia

За словами К'єзи, росіянин помилково показав Бонуччі перше попередження за незгоду з його рішенням, а потім вилучив італійця наприкінці першого тайму за другу жовту картку.  

"Я вважаю, що арбітр був дуже суворий з Бонуччі, тому що я ніколи не бачив на міжнародному рівні такої безглуздої жовтої картки за незгоду з рішенням судді. Я вважаю, що перша жовта Бонуччі - це помилка. Леонардо - капітан команди, він має право отримати більше інформації від арбітра", - сказав К'єза після поразки від Іспанії з рахунком 1:2. 

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футбол
вилучення
червона картка
Ліга націй
збірна Іспанії
збірна Італії
Сергій Карасьов
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