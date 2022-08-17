Відео Ф'юрі виклав у Instagram.

"Ось так Джошуа треба атакувати корпус Усика. Я знаю, що розжирілий середньоваговик не зможе встояти під цими ударами", - вигукнув Ф'юрі на рингу під час спарингу з тренером.

Британець не вперше називає Усика середньоваговиком, який випадково потрапив у хевівейт. Олександр Усик серед любителів розпочинав виступи у категорії до 75 кг. До переходу в надважку вагу українець став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.

14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.

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