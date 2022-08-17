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Ф'юрі показав Джошуа, як треба бити "розжирілого середньоваговика" Усика

17 серпня, 2022 середа
13:22
Спорт Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі порадив співвітчизнику Ентоні Джошуа у бою з українцем Олександром Усиком робити акцент на удари по корпусу

Відео Ф'юрі виклав у Instagram. 

"Ось так Джошуа треба атакувати корпус Усика. Я знаю, що розжирілий середньоваговик не зможе встояти під цими ударами", - вигукнув Ф'юрі на рингу під час спарингу з тренером. 

Британець не вперше називає Усика середньоваговиком, який випадково потрапив у хевівейт. Олександр Усик серед любителів розпочинав виступи у категорії до 75 кг. До переходу в надважку вагу українець став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. 

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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