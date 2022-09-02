Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"З одного боку Росію дуже ображає, що Сполучені Штати Америки не сприймають її, як свого опонента. В США дивляться на Росію, як на нижчу за себе країну. Для США основним опонентом є Китай, а не Росія", - пояснила Загребельська.

Юристка наголосила, що для Путіна важливо зберегти міф про геополітичні можливості Росії.

"Багато років в Росії розповідали, що Україна є недодержавою і взагалі такої країни не існує. Росіяни постійно насміхались над нами та нашою армією. Тому тепер програти Україні, після всіх їхніх байок, стане великою ганьбою для Російської Федерації. Це дуже вплине на репутацію Росії на міжнародній арені. Тобто Росія хоче залишатись великою державою та важливим геополітичним гравцем. Проте не для Заходу, там вже все давно зрозуміли, а для країн Центральної Азії та Тихоокеанського регіону. Для Путіна важливо зберегти міф про "непереможну" другу армію світу", - додала вона.

2 вересня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Російська Федерація може визнати США стороною війни через військову допомогу, яку надає Вашингтон