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Війна з Росією: хроніка
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Росія пригрозила визнати США стороною війни за підтримку України

2 вересня, 2022 п'ятниця
17:20
Світ Сергій Рябков

Російська Федерація може визнати США стороною війни через військову допомогу, яку надає Вашингтон

Про це повідомили в ТАСС з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

"На жаль, ми змушені відзначити з тривогою, що ступінь залученості американської сторони в цю ситуацію, і ступінь занурення Вашингтона, в тому числі в матеріальну підтримку озброєння київського режиму, продовжує зростати. Ця тенденція небезпечна, ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США здійснюють це накачування і, залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставлять себе в положення, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту", - зазначив він.

За словами Рябкова, від перетворення США в бік війни в Україні "відокремлює найтонша грань".

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