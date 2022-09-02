Росія пригрозила визнати США стороною війни за підтримку України

Про це повідомили в ТАСС з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

"На жаль, ми змушені відзначити з тривогою, що ступінь залученості американської сторони в цю ситуацію, і ступінь занурення Вашингтона, в тому числі в матеріальну підтримку озброєння київського режиму, продовжує зростати. Ця тенденція небезпечна, ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США здійснюють це накачування і, залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставлять себе в положення, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту", - зазначив він.

За словами Рябкова, від перетворення США в бік війни в Україні "відокремлює найтонша грань".

2 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як живий щит та брязкає ядерною зброєю.

16 серпня Росія пригрозила США прямим військовим зіткненням ядерних держав. Таким чином, росіяни відреагували на заяву Білого дому, що дії Росії не відповідають статусу відповідальної ядерної держави.

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